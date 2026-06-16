ABD'den FETÖ’ye ilk darbe: New York'taki Bank Asya davasını TMSF kazandı

Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi oldu. Beş ayrı parça halinde verilen kredilerin, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.