ABD'den İsrail'e tam destek: Bitirin onları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller ise İsrail’in henüz ön soruşturmayı bitirdiğini tam soruşturmaya başlayacağını söyledi. Miller, İsrail’in meşru hedefi ortadan kaldırdığını ama bu sırada çadırlarda yangın çıktığını iddia etti.

ABD’nin eski BM Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Senatörü Nikki Haley İsrail Lübnan sınırında bir askeri tesise giderek İsrail’e desteği yineledi. Burada bombaların üzerine "Bitirin Onları" yazdı, ABD ile İsrail arasına kalp işareti çizdi. ABD’de Biden yönetimi ve Kongre İsrail’e tam desteği devam ediyor.