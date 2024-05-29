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Dünya

ABD'den İsrail'e tam destek: Bitirin onları

İsrail’in Refah’taki katliamına uluslararası alanda tepki yağarken ABD tutumunu sürdürüyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı sivil can kaybından üzüntü duyduğunu açıklamakla yetindi. ABD’nin eski BM Büyükelçisi Haley ise İsrail’e giderek bombaların üzerine “bitirin onları” yazdı.

11:12 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:14 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
ABD’nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley.
ABD’nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley.

ABD yönetiminden İsrail’in Refah’taki katliamı hakkında yine çelişkili açıklamalar geldi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jhon Kirby, İsrail’in tam soruşturma yürütmesinden memnun olduklarını söyledi.

Bombaların üzerinde 'bitirin onları' yazıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller ise İsrail’in henüz ön soruşturmayı bitirdiğini tam soruşturmaya başlayacağını söyledi. Miller, İsrail’in meşru hedefi ortadan kaldırdığını ama bu sırada çadırlarda yangın çıktığını iddia etti.


Kirby, Refah’ta olanlara gözlerini kapamadıklarını, ABD'nin kaygılarını İsrail'e ilettiklerini söyledi. İsrail'in ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.

Haley, ABD’nin eski BM Büyükelçisi, eski senatör ve eski başkan aday adayı.

Gazze’ye atılacak bombanın üzerine “bitirin onları” mesajı

Washington’un İsrail’i aklama çabası sürerken, ABD siyasetinin meşhur isimlerinden birinin yer aldığı kan donduran bir fotoğraf karesi servis edildi.


ABD’de başkan yardımcılığı için ismi geçenlerden Nikki Haley İsrail’e gitti. Gazze’ye atılacak bombalardan birinin üzerine “bitirin onları” yazdı.


ABD’nin eski BM Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Senatörü Nikki Haley İsrail Lübnan sınırında bir askeri tesise giderek İsrail’e desteği yineledi. Burada bombaların üzerine "Bitirin Onları" yazdı, ABD ile İsrail arasına kalp işareti çizdi. ABD’de Biden yönetimi ve Kongre İsrail’e tam desteği devam ediyor.


#Amerika
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