Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'den Küba'ya yeni yaptırım: 11 yetkili ve 3 kuruluş listeye alındı

ABD'den Küba'ya yeni yaptırım: 11 yetkili ve 3 kuruluş listeye alındı

00:1619/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
ABD, 11 Kübalı yetkiliyi yaptırım listesine ekledi
ABD, 11 Kübalı yetkiliyi yaptırım listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu. Yapılan açıklamada, 11 Küba rejimi elitinin ve 3 hükümet kuruluşunun yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetiminin 3 kuruluşunu yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yaptığı yazılı açıklamayla Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu.

Rubio, açıklamasında,
"Küba halkını baskı altında tutmaktan sorumlu olan Küba güvenlik birimleriyle bağlantılı hükümet yetkilileri ve askerler de dahil 11 Küba rejimi elitini ve 3 hükümet kuruluşunu yaptırım listesine aldım."
ifadesini kullandı.
Küba'nın
"komünist rejiminin oluşturduğu"
acil ulusal güvenlik durumunu yakından izlediklerini belirten Rubio, bu ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatının iyi olmadığını savundu. Rubio, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların, Küba'yı
"yabancı ülkeler tarafından sömürülmeye"
ittiklerini iddia etti, yeni yaptırımların yolda olduğunu belirtti.


"Çökmüş bir devlet"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Küba yönetimiyle görüşeceklerini ifade ediyor. Trump, Küba'nın
"çökmüş bir devlet"
olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini savunuyor.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için
"bahane
" aradığını belirtmiş ve böyle bir durumda bölgenin
"kan gölüne döneceği"
uyarısında bulunmuştu.


#ABD
#Küba
#Marco Rubio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak