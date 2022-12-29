ABD'den Osman Kavala'nın cezasının onanmasına tepki: Üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık

Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava geçen Nisan ayında karara bağlandı.

OSMAN KAVALA'NIN CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

İstinafın bozma kararı üzerine İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ikinci kez yapılan yargılamayla ilgili mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala'nın cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

ABD'DEN KARARA TEPKİ

Kavala'nın cezasının onanmasına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtilerek Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

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SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI

ABD'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Türkiye’deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Daha önce de dediğimiz gibi haksız mahkumiyeti insan haklarına saygı ve kanunlarla uyuşmamaktadır. Biz tekrardan Türkiye’ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz"