Dünya ABDden Osman Kavalanın cezasının onanmasına tepki Üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık
AMERİKA

ABD'den Osman Kavala'nın cezasının onanmasına tepki: Üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık

Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Kavala'nın cezasının onanmasına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Türkiye’deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır." denilerek Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden Osman Kavalanın cezasının onanmasına tepki: Üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadık
Osman Kavala

Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava geçen Nisan ayında karara bağlandı.

OSMAN KAVALA'NIN CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

İstinafın bozma kararı üzerine İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ikinci kez yapılan yargılamayla ilgili mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala'nın cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

ABD'DEN KARARA TEPKİ

Kavala'nın cezasının onanmasına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtilerek Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI

ABD'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Türkiye’deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Daha önce de dediğimiz gibi haksız mahkumiyeti insan haklarına saygı ve kanunlarla uyuşmamaktadır. Biz tekrardan Türkiye’ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz"

Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM
Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?
İki kişi yolafırlayıp can verdi

İki kişi yola
fırlayıp can verdi

​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
EYTde emeklimaaşı için üçlü formül

Enflasyon farkıyla maaş tablosu ortaya çıktı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi.

Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama.

​Doğal gaz başarısı 51 gemiye ulaşan dev filoyla geldi.

​Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti.

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.