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ABD'den Polonya'ya 1,33 milyar dolarlık füze satışı

ABD'den Polonya'ya 1,33 milyar dolarlık füze satışı

09:4530/04/2025, Çarşamba
DHA
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Orta menzilli hava-hava füzesi.
Orta menzilli hava-hava füzesi.

ABD, 400 adet orta menzilli hava-hava füzesi ve ilgili destek ekipmanlarının satışına onay verdi. Toplam 1,33 milyar dolar değerindeki satış, Polonya ile NATO kuvvetlerinin korunmasına katkı sağlayacak.

ABD, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli hava-hava füzesi ve ilgili destek ekipmanlarının satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli havadan havaya füze satışının Polonya'nın savunma kapasitesini artıracağı ve Polonya ile NATO kuvvetlerinin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.



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