Dünya ABDden Rusya, İran ve Esed rejimine İdlib tepkisi Bu barbarca saldırılar sona ermeli
AMERİKA

ABD'den Rusya, İran ve Esed rejimine İdlib tepkisi: Bu barbarca saldırılar sona ermeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere yapılan saldırılar sebebiyle Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'a tepki göstererek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki saldırılara ve Beşşar Esed rejimi tarafından Türk askerlerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkes kurulmasını doğrudan engellediğini belirterek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca barış sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Esed rejiminin, İdlib'i de içeren ülke çapında ateşkesi öngören 2254 sayılı BMGK kararına uymadığı sürece, uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin yanındayız

Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını kaydeden Pompeo, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulundu.

Pompeo, Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının korkunç bir gerginliğe sebebiyet verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Esed rejimi, Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından devam ettiği saldırılarla sivilleri, kurtarma ekiplerini ve altyapıları hedef almaya devam ediyor. Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk Hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

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GÜNDEM
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İdlib'de Türk askerlerine saldırı

  • Milli Savunma Bakanlığı, dün, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
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