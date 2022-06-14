ABD'den Rusya'ya 5 Aralık'a kadar 'enerji' izni ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

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