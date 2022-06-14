Dünya ABDden Rusyaya 5 Aralıka kadar enerji izni
AMERİKA

ABD'den Rusya'ya 5 Aralık'a kadar 'enerji' izni

ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Rusyaya 5 Aralıka kadar enerji izni
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ABD Hazine Bakanlığı, bazı işlemlere izin veren ve 24 Haziran'da sona erecek muafiyetin süresinde uzatmaya gitti.

  • Bu kapsamda, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar sürmesine izin verildi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeye yönelik yaptırımları kapsamında, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklamıştı. Ancak Rus petrolü ve gazına ilişkin banka işlemlerinin devam edebilmesi için zaman tanınmıştı.

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