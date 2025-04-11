ABD'den sınır dışı edilen 178 Venezuelalı göçmen ülkesine ulaştı

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkeye getirilen göçmenlerden 162'sinin erkek, 16'sının kadın olduğunu belirtti. Cabello, getirilenler arasında Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan 1 kişinin de bulunduğunu, bu kişinin Venezuela'da cinayet suçundan arandığını söyledi. ABD ile işbirliği sürdüğü sürece geri dönüşlerin devam edeceğini kaydeden Cabello, "Bu uçaklar uçtuğu sürece Venezuelalılar nerede olurlarsa olsunlar geri dönecek. Geri dönüş uçuşlarının maliyeti, yalnızca seyahatle sınırlı değil. Aynı zamanda uçakların bakımı da ciddi çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.