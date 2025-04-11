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ABD'den sınır dışı edilen 178 Venezuelalı göçmen ülkesine ulaştı

ABD'den sınır dışı edilen 178 Venezuelalı göçmen ülkesine ulaştı

08:2511/04/2025, Cuma
AA
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Şubat ayından bu yana 2 bin 368 Venezuelalı ülkesine geri döndü.
Şubat ayından bu yana 2 bin 368 Venezuelalı ülkesine geri döndü.

ABD tarafından sınır dışı edilen 178 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkesine ulaştı.Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, 178 Venezuelalı göçmeni Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkeye getirilen göçmenlerden 162'sinin erkek, 16'sının kadın olduğunu belirtti. Cabello, getirilenler arasında Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan 1 kişinin de bulunduğunu, bu kişinin Venezuela'da cinayet suçundan arandığını söyledi. ABD ile işbirliği sürdüğü sürece geri dönüşlerin devam edeceğini kaydeden Cabello, "Bu uçaklar uçtuğu sürece Venezuelalılar nerede olurlarsa olsunlar geri dönecek. Geri dönüş uçuşlarının maliyeti, yalnızca seyahatle sınırlı değil. Aynı zamanda uçakların bakımı da ciddi çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.


Venezuelalı yetkililere göre, 2018 yılında başlatılan ve ABD, Meksika ile Honduras gibi ülkelerle koordineli yürütülen Anavatan'a Dönüş Programı kapsamında şubat ayından bu yana 2 bin 368 Venezuelalı ülkesine geri döndü.








#ABD'den sınır dışı edilenler
#İçişleri Bakanı Diosdado Cabello
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#Venezuelalı düzensiz göçmen
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