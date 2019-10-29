Dünya ABDden skandal hamle Ermeni soykırımı iddialarını onayladı
AMERİKA

ABD'den skandal hamle: 'Ermeni soykırımı' iddialarını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı. 11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

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ABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, "Ermeni Soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı kısa süre sonra ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

ABD POLİTİKASI OLARAK TEŞVİK EDİLECEK

  • 11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni Soykırımı'na" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

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