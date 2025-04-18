ABD'den soykırıma yeni destek

ABD yönetimi, terör devleti İsrail’e mühimmat dolu yeni kargo gemisi yolladı. Şu an İspanya açıklarında bulunan geminin 1 Mayıs’ta İsrail'e ulaşması bekleniyor. Bu da Gazze’de yeni soykırım hazırlığının işaretini veriyor. ABD’nin Houston Limanı’ndan 4 Nisan’da hareket eden, Danimarkalı Maersk firmasına ait “Maersk Detroit” adlı gemide, kargo bildirimi kısmında yer alan “Sınıflandırılmamış Kitle İmha Silahları” ifadesi büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Gemi, ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı Fort Worth, Texas’taki dört numaralı tesisten yola çıktı. ABD’nin desteğiyle hazırlanan yeni askeri sevkiyat, sivil toplumun ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. İçeriğinde ileri teknolojili insansız hava saldırı sistemleri ve mühimmatlar bulunan sevkiyatın, Fas’ın Tanca Limanı’nda Maersk’in başka bir gemisi olan “Nexoe Maersk”e aktarılacağı öğrenildi.

Mühimmat dolu geminin içerisinde ileri teknoloji insansız hava saldırı sistemleri ve mühimmatlar yer alıyor. F-35 parçalarının ve askeri teçhizatların da bulunduğu bildiriliyor. Konuya dair Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Filistinli aktivist Naim Eyyubi, sevkiyatın nihai hedefinin İsrail’in Hayfa Limanı olduğunu söyledi. ABD’nin bugüne kadar İsrail’e mühimmat dolu iki savaş gemisi gönderdiğini ve bunların adeta yüzen askeri üs gibi çalıştığını vurgulayan Eyyubi, "Sevkiyat rotasında bulunan birçok İslam ülkesi limanları dinlenme ve yakıt ikmal noktası olarak kullanılıyor. Gazze’de bir soykırım işlenirken bu ülkeler, katliama doğrudan destek veren gemilere kolaylık sağlıyor. Bu limanlara izin verilmezse İsrail yalnız kalır, saldırılarını sürdüremez. İslam ülkeleri, ABD'nin İsrail'e gönderdiği silah yüklü gemiler için bir dinlenme tesisi gibi kullanılıyor. İsrail, yalnızca ABD ve diğer müttefiklerinin desteğiyle ayakta kalabilir. Eğer bu gemilerin sevkiyatı engellenmezse Gazze'de soykırım devam edecek. Bu yüzden gemiler daha İspanya ve Fas'a ulaşmadan bu desteğe karşı çok ciddi bir kamuoyu oluşturularak, silahların İsrail'in eline geçmesi engellenmelidir” ifadelerini kullandı.