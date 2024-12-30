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ABD'den Ukrayna'ya doğrudan dev bütçeli yardım

ABD'den Ukrayna'ya doğrudan dev bütçeli yardım

20:4530/12/2024, Monday
AA
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu söyledi.

ABD, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya bir kez daha maddi destekte bulundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya yönelik 3,4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği sağladıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurgulayan Yellen, Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 3,4 milyar dolarlık
doğrudan bütçe desteği
sağladığını açıkladı.

Yellen, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik doğrudan bütçe desteğinin Rusya'nın Ukraynalı sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldiğini aktardı.

İki partili fonun son ödemesi

ABD ve müttefiklerinin ekonomik yardımının Ukrayna için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, "
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde sağlanan bu 3,4 milyar dolarlık yardım, iki partili Ukrayna Güvenlik Ek Ödenek Yasası kapsamında tahsis edilen fonların son ödemesini oluşturuyor.
" ifadelerini kullandı.

Yellen, doğrudan bütçe desteğinin, kolluk kuvvetlerini güçlendirme, devlet kurumlarının şeffaflığını ve verimliliğini artırma ile yolsuzlukla mücadele kurallarını ve prosedürlerini güçlendirmeye yönelik reformlara bağlı olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Ukrayna'nın başarısı Amerika'nın ulusal çıkarı"

Ukrayna'nın başarısının Amerika'nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurgulayan Yellen, Amerika'nın, Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımını ve Hazine'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını daha da sıkılaştırmasıyla Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.



#ABD
#Ukrayna
#Yardım

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