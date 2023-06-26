AB'den Rusya'yı kızdıracak açıklama: Wagner’in isyanı kırıldığını gösteriyor

Wagner grubunun isyanını "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in yarattığı canavarın, kendisini ısırması" olarak niteleyen Borrell, "Bu hafta sonu yaşananlar, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.