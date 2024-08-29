AB'den soykırımcı iki İsrailli bakan için 'yaptırım' görüşmesi

"AB Konseyi'nin teknik organlarına, bu iki bakanın (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) insan hakları ihlali listesine alınması önerisini sundum. Kararı bakanlar verecek. Her zaman olduğu gibi bu onlara kalmış bir şey ama süreç başlatılacak. Her vaka koşullara uygun olarak dikkatlice incelenecek."