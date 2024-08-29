|
Dünya

AB'den soykırımcı iki İsrailli bakan için 'yaptırım' görüşmesi

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, terör devleti İsrail'in soykırımcı Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich'in 'insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını' görüştü. Önerinin sahibi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Her zaman olduğu gibi kararı AB Konseyi verecek ama süreç başlatılacak. Her vaka koşullara uygun olarak dikkatlice incelenecek." dedi.

22:46 - 29/08/2024 Thursday
Güncelleme: 00:09 - 30/08/2024 Friday
AA
Itamar Ben-Gvir - Bezalel Smotrich
Itamar Ben-Gvir - Bezalel Smotrich

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Üye ülkelere İsrailli iki bakana yaptırım uygulanması teklifini incelemelerini önerdiğini söyleyen Borrell, "Bunu tartıştık. Kesinlikle oybirliği yoktu." dedi.

"Her vaka koşullara uygun olarak dikkatlice incelenecek"

Bugünkü toplantının gayriresmi nitelikte olması nedeniyle yalnızca istişarelerde bulunulduğunu ancak "temsilci sıfatını kullanarak" süreci ileri taşıyacağını vurgulayan Borrell, şöyle devam etti:

"AB Konseyi'nin teknik organlarına, bu iki bakanın (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) insan hakları ihlali listesine alınması önerisini sundum. Kararı bakanlar verecek. Her zaman olduğu gibi bu onlara kalmış bir şey ama süreç başlatılacak. Her vaka koşullara uygun olarak dikkatlice incelenecek."

Soykırımcı bakanları yaptırım listesine götüren süreç

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, 13 Ağustos'taki açıklamasında Borrell'in kastettiği iki bakanın, Gazze'ye insani yardımların kesilmesini ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasını savunan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olduğunu dile getirmişti.

Smotrich, daha önce ayrıca Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.


Gazzeli Lana'nın İsrail saldırılarında yaşadığı korku nedeniyle saçları döküldü: Savaştan önce saçlarım ipek gibi yumuşacıktı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 10 ayı aşkın süredir devam ediyor. Siyonistlerin saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de savaştan en çok da masum çocuklar etkileniyor. Saldırıların çocuklar üzerinde psikolojik etkileri her geçen gün derin etki bırakıyor. İşgalcilerin Gazze’ye yönelik bombardımanlarda korku ve panik yaşayan çocukların saçları dökülüyor. Alçak saldırılarda Gazzeli Lana’nın yaşadığı korku ve panik saçlarının dökülmesine yol açtı. Tedavi olmak için yardıma ihtiyacı olan Lana. "Savaştan önce saçlarım ipek gibi yumuşacıktı. Bak şimdi nasıl? Tedavi olmak istiyorum ama paramız yok" sözleriyle çaresizliğinin dile getirdi. Eski günlerinde dönmek isteyen Lana için sosyal medya kullanıcıları, sesinin duyulması ve eski saçlarına kavuşması için yardım çağrısında bulundu.


#Avrupa Birliği
#İsrail
#Itamar Ben Gvir
#Bezalel Smotrich
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?