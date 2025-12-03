AB'den Ukrayna'ya iki seçenekli finansal destek planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, savaş nedeniyle finansman sorunu yaşayan Ukrayna'ya gelecek yıllarda mali destek sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek kredi verilmesi ile Birlik bütçesi teminatıyla kredi verilmesini içeren iki seçenek önerdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya 2026-2027 yıllarında mali destek sağlanmasına yönelik hazırlanan planı kamuoyu ile paylaştı.
Ukrayna'nın gelecek iki yıl için 135 milyar avroluk mali yardıma ihtiyaç duyacağının öngörüldüğünü anlatan von der Leyen, ülkenin mali destekle temel hizmetleri ve savaşı sürdürebileceğini ifade etti.
Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının büyük kısmına ev sahipliği yapan Belçika'nın endişelerini dinlediklerini söyleyen von der Leyen, tazminat kredisi teklifinde üye ülkeleri korumak ve riskleri olabildiğince azaltmak için çok güçlü güvenceler yer aldığını anlattı.
Von der Leyen, AB ülkelerinde Rusya'nın dondurulmuş yaklaşık 210 milyar avrosu bulunduğunu hatırlattı.
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını bugün eleştirmiş, ortak borçlanma seçeneğini önermişti.
AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.
Plan kapsamında, Ukrayna'ya ciddi miktarda bir kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.
Belçika Başbakanı Bart De Wever de, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.
Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor.
Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.