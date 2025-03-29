AB'den yapay zeka ve siber güvenliğe 1,3 milyar avro yatırım

Finansman, AB'nin stratejik teknolojileri geliştirmeyi ve kıtanın teknoloji egemenliğini güçlendirmeyi hedefleyen Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) kapsamında sağlanacak. Programın öncelikleri arasında üretken yapay zeka uygulamalarının kullanılabilirlik ve erişilebilirliğini artırmak, AB'nin siber direncini güçlendirmek ve iklim adaptasyonu ve afet risk yönetimini destekleyecek güçlü bir dijital dünya modeli oluşturmak yer alıyor.