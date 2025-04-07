ABD'li federal yargıca göre bir göçmenin sınır dışı edilmesi "vahim bir hata"

ABD'li federal yargıç, Donald Trump yönetiminin hakkındaki mahkeme kararına rağmen bir göçmeni El Salvador Hapishanesi'ne göndermesinin "vahim bir hata" olduğunu belirtti.





New York Times gazetesinin haberine göre, Maryland Bölge Yargıcı Paula Xinis, El Salvadorlu 29 yaşındaki göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için gün sonuna kadar süre tanıdı. Xinis 22 sayfadan uzun kararında, Trump yönetiminin Garcia'yı çete üyesi olduğu iddiasıyla 15 Mart'ta sınır dışı etmesini "vicdanları sarsan vahim bir hata" şeklinde değerlendirdi.





Garcia'nın ABD'de kalmasına izin veren mahkeme emri olduğunu hatırlatan Xinis, Trump yönetiminin Garcia'yı gözaltına alma, sınır dışı etme ve El Salvador'a göndermek için hiçbir gerekçesi olmadığını kaydetti.

Xinis, Trump yönetiminin Garcia'nın MS-13 adlı çeteye üye olduğu yönündeki iddialarının da "asılsız" olduğunu vurguladı.





Diğer yandan, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Fox News'e verdiği röportajda, Garcia'nın çete üyesi olduğu iddiasını savunarak Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) memurlarının bu yönde ifade verdiğini belirtti.

ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan dava dosyasında, Garcia'nın "idari hata" nedeniyle sınır dışı edildiği itiraf edilmişti.

Maryland Bölge Yargıcı Xinis, 4 Nisan'daki kararında, Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna ve ABD'ye dönmesine hükmetmişti.





Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.





ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyeleri oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesi'ne göndermişti.







