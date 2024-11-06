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ABD'li Müslüman ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Trump kazandı

ABD'li Müslüman ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Trump kazandı

21:176/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
AA
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Michigan'da erken oy verme işleminde sırada olan Müslüman ABD'li seçmenler.
Michigan'da erken oy verme işleminde sırada olan Müslüman ABD'li seçmenler.

ABD'de Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Harris, Cumhuriyetçi rakibi Trump karşısında kaybetti.

ABD'nin İsrail politikasına tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en fazla yaşadığı Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.

Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin Gazze soykırımına verdiği desteğe tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı "salıncak eyaletlerden" Michigan'da, başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.

Trump, Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdırdı.

Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.

2020 seçimlerinde Demokrat parti adayı Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 154 bin 188 daha fazla oy alarak seçimi kazanmıştı.

ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.


#ABD
#Donald Trump
#Kamala Harris
#Michigan

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