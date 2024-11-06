ABD’nin yeni başkanı oldu Trump oldu: Siyasiler tebrik için sıraya girdi

Donald Trump - Zelenskiy - Netanyahu
ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları gelmeye devam ederken, Donald Trump’ın başkanlık için gerekli delege sayısına ulaştığı bildirildi. Dünya liderlerinden ise ilk yorumlar gelmeye başladı. Terör devleti İsrail'in başbakanı Gazze kasabı Netanyahu da Trump'ı tebrik etti.
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimi kazandığı ifade edilirken dünya liderlerinden bir bir mesajlar geldi. Gazze kasabı katil Netanyahu da Trump'ı tebrik etti.
Katil Netanyahu da tebrik etti
Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etmesi üzerine terör devleti İsrail'in Başbakanı Gazze kasanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ve eşini tebrik etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden Trump ve Melania’yla fotoğrafını paylaşan eli kanlı katil
"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz! Beyaz Saray’a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail’le Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer! Gerçek dostlukta, senin, Benjamin ve Sara Netanyahu’nun"
ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy: İş birliğini geliştirmek istiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ise Donald Trump'ın seçim zaferi üzerine şu ifadelere yer verdi:
Trump'ı etkileyici seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum!
Eylül ayındaki Başkan Trump ile Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planını ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına son vermenin yollarını ayrıntılı olarak ele aldığımız harika toplantımızı hatırlıyorum.
Başkan Trump'ın küresel meselelerde “güç yoluyla barış” yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum. Bu tam da Ukrayna'da adil barışı pratik olarak yakınlaştırabilecek bir ilkedir. Bunu birlikte hayata geçireceğimizden umutluyum.
Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini dört gözle bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna'ya yönelik iki partili güçlü desteğin devam edeceğine güveniyoruz.
Her iki ülkenin de yararına olacak, karşılıklı fayda sağlayan siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biri olan Ukrayna, müttefiklerimizin de desteğiyle Avrupa'da ve Transatlantik toplumunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya kararlıdır.
Başkan Trump'ı şahsen tebrik etmek ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Macron: Yeniden çalışmaya hazırız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ise Donald Trump'ın seçim zaferine ilişkin yayımladığı mesajda
"Tebrikler Başkan Trump. Dört yıl önce olduğu gibi birlikte çalışmayı sürdürmeye hazırız. Sizlerin ve bizlerin inancıyla. Saygıyla ve azimle. Daha çok barış ve refah için."
ifadelerine yer verdi.