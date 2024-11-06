ABD’nin yeni başkanı oldu Trump oldu: Siyasiler tebrik için sıraya girdi

"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz! Beyaz Saray’a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail’le Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer! Gerçek dostlukta, senin, Benjamin ve Sara Netanyahu’nun"