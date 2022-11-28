Dünya ABDli paralı askerler ile PKK/YPGli teröristler dans etti
ORTADOĞU

ABD'li paralı askerler ile PKK/YPG’li teröristler dans etti

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye bağlı teröristler ile kendilerini eğiten ABD’li paralı askerlerin Kamışlı'da yağmur altında birlikte dans ettiği anların videosu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDli paralı askerler ile PKK/YPG’li teröristler dans etti
​Amerikalı paralı askerler ile PKK/YPG’li teröristler dans etti.

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD’nin teröristlere yönelik silah ve eğitim desteği de sürüyor. Son olarak ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis PKK/YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı. Günler sonra da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Tüm bunların yaşandığı bölgeden skandal bir görüntü daha geldi. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye bağlı teröristler ile onları eğiten Amerikalı paralı askerler yağmur altında dans ederken ki görüntüleri ortaya çıktı.

Kamışlı'da kaydedildiği öğrenilen 17 saniyelik dans videosuyla adeta “birlikteyiz” mesajı verildi. O anların görüntüsünü Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Faruk Madanoğlu, "Ölümler üzerine dans.." notuyla yayınladı.

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