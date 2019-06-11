Dünya ABDliler PKKya İHA eğitimi veriyor
ORTADOĞU

ABD’liler PKK’ya İHA eğitimi veriyor

Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik Pençe Harekatı ABD’yi harekete geçirdi. PKK’ya son 4 yılda 23 binden fazla TIR ve yüzlerce uçak silah ve cephane gönderen ABD, en son 9 Haziran’da içinde İHA’ların da bulunduğu 27 TIR’lık sevkiyat yaptı. Haseke-Ayn İsa bölgesinde özel alan tahsis edilen PKK’lı teröristlere ABD’li uzmanlar tarafından İHA eğitimi veriliyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
PKK’da farklı niteliklerde 140’tan fazla İHA var. Bunların etkin kullanımı için ABD’li uzmanların eğittiği teröristler, İHA’ları farklı bölgelere dağıttı. (Fotoğraf: Arşiv)
PKK’da farklı niteliklerde 140’tan fazla İHA var. Bunların etkin kullanımı için ABD’li uzmanların eğittiği teröristler, İHA’ları farklı bölgelere dağıttı. (Fotoğraf: Arşiv)

ABD’nin terör örgütü PKK’ya silah ve cephane desteği sürüyor. Bölgeye 2015 ve 2019 yılları arasında 23 binden fazla TIR ve yüzlerce uçakla 110 bin kişilik savaş araç-gereci nakleden ABD, Ramazan Bayramı’nda da Haseke-Şeddadi hattından teröristlere iki ayrı teslimat daha gerçekleştirdi. PKK’ya son sevkiyat ise 9 Haziran gecesi yapıldı. Irak’tan yüklenen 27 TIR’lık konvoyda silah ve cephanenin yanısıra portatif köprü, uydu takip ve haberleşme sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) da yer aldı. Haseke-Ayn İsa bölgesinde özel alan tahsis edilen PKK’lı teröristlere ABD’li uzmanlar tarafından İHA eğitimi veriliyor.

O İHA’LAR HAKURK’TA

Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, Suriye ve Irak genelinde teröristlerin elinde 100’den fazla farklı nitelikte İHA olduğunu, son birkaç haftada terör örgütü envanterine 40’tan fazla İHA kaydı daha yapıldığını bildirdi. Kaynaklar, 12 kişilik uzman kadronun da eğitim amacıyla bölgeye geldiğini belirtti. PKK’ya gönderilen İHA’ların çoğunun Aynel Arab, Ayn İsa, Tel Abyat ve Resulayn sınır beldelerine gönderildiği, bir kısmının da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harekat başlattığı Hakurk bölgesine nakledildiği öğrenildi. Kandil’in Kuzey Irak’ta yaşadığı bozgunu hafifletmek ve TSK hareketliliğini izlemek için ABD’den İHA talebinde bulunduğu bildirildi.

  • 103 mağara yerlebir
  • Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde 27 Mayıs’ta başlatılan ve 15 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları dün de vuruldu. Başarılı hava harekatları ile terör inleri yerlebir edildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar teröristlerin kullandığı toplam 103 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. 43 PKK’lı teröristin öldürüldüğü harekatta araziye tuzaklanmış 77 mayın ve el yapımı patlayıcıyı (EYP) da imha edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda teröristlere ait silahlar ile çok miktarda mühimmat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


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