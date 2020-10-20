ABD'nin Alaska bölgesinde 7.4'lük depremin ardından küçük çaplı tsunami meydana geldi

PTWC'nin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, ''Güney Alaska ve Alaska Yarımadası için bir tsunami uyarısı 7,4 büyüklüğündeki bir deprem nedeniyle yürürlükte.'' ifadesi kullanıldı.

Tsunami.gov adresinde Pasifik Okyanusu'ndaki hareketlenmenin teknik detaylarına yer verildi. Alaska'nın Pasifik kıyı bölgesine 65 kilometre açıkta bulunan Kennedy girişiyle 128 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Unimak geçidi arasında kalan bölgede tsunami tehlikesinin tespit edildiği belirtildi.

GÜNDEM Son depremlerle sallanan Balıkesir’e şok uyarı: İki bin yıllık sessiz fay net bir şekilde araştırılmalı

ABD'nin Pasifik kıyı şeridinde yer alan diğer bölgeleri için tsunami tehlikesinin seviye tespiti üzerine çalışmaların devam ettiği, bir sonraki açıklamada bununla ilgili bilgilerin de paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada, Alaska'nın kıyı şeridinde yaşayanların, daha yüksek bölgelere çekilmeleri, bulundukları binaların üst katlarına çıkmaları ve herhangi bir gerekçeyle okyanus kıyısına yaklaşmamaları istendi.

GÜNDEM Uzman isim 'Hazır değiliz' dedi: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin insan hayatını kaybedebilir

KÜÇÜK ÇAPLI TSUNAMİ

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nden Scott Langley, Alaska’nın Sand Point bölgesinde 7.4 büyüklüğündeki depremin küçük bir tsunami oluşturduğunu söyledi.

Langley, tsunaminin her bir dalgasının 130 santimetre yüksekliğinde iki dalga olduğunu açıkladı. Ancak karadaki gözlemciler, dalgaların yüksek gelgit üzerinde 45.7 santimetre ve 61 santimetre olduğunu bildirdi.

TSUNAMİ TEHDİDİ KALKTI

Ulusal Hava Durumu Servisi Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’nden atılan tweetlere göre, depremin ardından Alaska’nın bazı bölgeleri ve Hawaii eyaleti için yayınlanan tsunami uyarıları iptal edildi. Merkez, "Kuzey Amerika’daki diğer ABD ve Kanada Pasifik kıyıları için tsunami tehdidi kalktı” açıklamasını yaptı.

Depremin merkez üssü eyaletin güneybatı kesimindeki Aleutian Yarımadası yakınlarındaki Sand Point bölgesiydi. Deprem bölgeden 60 milden daha az bir mesafede kaydedildi. Büyük depremden bir saat sonra biri 5,9 ve diğeri 5,8 olmak üzere bir çok artçı sarsıntı meydana geldi.

GÜNDEM Deprem profesörü uyardı: İstanbul için zaman daralıyor