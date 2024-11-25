ABD'nin ardından İngiltere'den de Rusya'ya yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. (Foto: Arşiv)
ABD yönetimi geçtiğimiz gün, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uygulamıştı. Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı da İngiltere'den geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanıldığı 30 gemiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.
İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanıldığı 30 gemiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.
ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gemilerin, yalnızca geçen yıl milyarlarca sterlin değerinde
ve
taşıdığı, yaptırımların,
'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini daha da kısıtlayacağı belirtildi.
Rusya'nın petrol gelirlerinin önüne geçmek hedefleniyor
Açıklamada, 30 gemilik filoya yaptırım kararının, Kremlin'in petrol gelirlerini kesmeyi ve güvenlik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası ticaret yollarını güvence altına almayı hedeflediği bildirildi.
Ayrıca, açıklamada, böylelikle İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı petrol tankeri sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.
"Kremlin üzerindeki baskıyı artıracağız"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy
,
'nın
nin,
'daki savaş ve yıkımı körüklediğini vurguladı.
Lammy, "
G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle Kremlin üzerindeki baskıyı artıracak, savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratacak, askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız.
" ifadelerini kullandı.
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