Dünya Afganistanı terk etmek isteyenler için yeni adım Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak
ASYA

Afganistan'ı terk etmek isteyenler için yeni adım: Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak

ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ülkeyi terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı’nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı.

Haber Merkezi İHA
ABDnin çekilmesinin ardından Afganistan için yeni adım: Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak
Foto/arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan’daki durumu görüşmek zeüre bir araya geldi.

Toplantıda, ABD’nin geri çekilmesinin ardından Afganistan’ı terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı’nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar alındı.

Toplantıda yapılan oylamada, 13 “lehte” oy kullanılırken, Çin ve Rusya “çekimser” oy verdi.

Konseyin kararı ayrıca, Afgan topraklarının başka bir ülkeyi tehdit etmek veya terörist grupları barındırmak için kullanılmamasını da talep ediyor.

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BM kararının kabul edilmesinin ardından, İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, Taliban’ı insan haklarını korumaya çağıran bir bildiri yayınladı ve diğer ülkelere "iltica taleplerini hızla işleme koyarak ve risk altındaki Afganlara vize vererek üzerlerine düşeni yapmaları" çağrısında bulundu.

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