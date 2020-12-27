Dünya ABDnin Nashville kentindeki patlamayla ilgili şüphe İntihar saldırısı olabilir
AMERİKA

ABD'nin Nashville kentindeki patlama

ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla ilgili şüphe: İntihar saldırısı olabilir

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyor. Federal yetkililer patlamayı kimin gerçekleştirdiğini henüz bilmedikleri açıklaması yaparken, dün ABD basını patlamayla bağlantısı olabileceğine inanılan bir kişinin evinde arama yapıldığını yazmıştı.

Haber Merkezi AA
Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istemişti.
Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istemişti.

ABD basınında soruşturma yürüten yetkililere dayandırılan haberlere göre, patlama "büyük olasılıkla" bir intihar saldırısı sonucu meydana geldi. Haberde, yetkililerin patlamanın meydana geldiği alanda insan kalıntıları olabileceğine inandıkları birtakım kanıtlar bulduğu bilgisi yer aldı.

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  • Federal yetkililer patlamayı kimin gerçekleştirdiğini henüz bilmedikleri açıklaması yaparken, dün ABD basını patlamayla bağlantısı olabileceğine inanılan bir kişinin evinde arama yapıldığını yazmıştı.

63 yaşındaki bir adam soruşturuldu

Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında bir beyaz adamın soruşturulduğu bilgisini vermişti.

Ortalık savaş alanına döndü: Nashville patlamasının görüntüleri yayınlandı
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Polis, patlamanın ardından yaptığı açıklamada bombanın ‘kasıtlı’ olarak araca yerleştirildiğini belirtirken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise patlamanın olduğu beyaz karavanın fotoğrafını yayınlayarak, halktan bilgi talep etti. Nashville Belediye Başkanı John Cooper yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan ettiğini belirterek, 27 Aralık Pazar günü 16.30’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.
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Polis yetkilileri, FBI ve ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek,“Bu kasıtlı bir eylem gibi görünüyor” dedi. Nashville Polis Departmanı Şefi John Drake, patlama bölgesinin yakınında doku bulduklarını söyledi. Şef Drake, bulunan dokuların insan kalıntıları olup olmadıklarını belirlemek için inceleme altına alacaklarını ifade etti.
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Ortalık savaş alanına döndü: Nashville patlamasının görüntüleri yayınlandı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde karavan tipi araçta Noel sabahı meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçtaki patlayıcının infilak ettiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı John Cooper, alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar söz konusu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

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  • Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istemişti. Patlama nedeniyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin, acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilediğini belirtti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklanmıştı. Metro Nashville Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz." demişti.

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