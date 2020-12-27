ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla ilgili şüphe: İntihar saldırısı olabilir

Polis, patlamanın ardından yaptığı açıklamada bombanın ‘kasıtlı’ olarak araca yerleştirildiğini belirtirken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise patlamanın olduğu beyaz karavanın fotoğrafını yayınlayarak, halktan bilgi talep etti. Nashville Belediye Başkanı John Cooper yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan ettiğini belirterek, 27 Aralık Pazar günü 16.30’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.