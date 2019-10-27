ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı

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HDP önünde oturan baba: Bir fırsatını buldun mu kaç gel

D,yarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 53'üncü günde de devam etti. Ağrı'dan gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2'nci sınıfta okurken 2015'te dağa kaçırıldığını belirterek, "PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldı. Kızım eğer beni duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel. Oradan bir hayır gelmez. Gel devletimize teslim ol. Eğer beni görüyorsan bir fırsat buldun mu kaç gel kızım" dedi.