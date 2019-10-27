Dünya ABDnin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı
AMERİKA

ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinin Greenville kentindeki Texas AM Üniversitesindeki mezunlar partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Saldırganın kimliği ise henüz bilinmiyor.

Haber Merkezi AA
Saldırı mezunlar partisinde gerçekleşti.
Saldırı mezunlar partisinde gerçekleşti.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, Greenville kentindeki Texas AampM Üniversitesindeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Yetkili makamlar, henüz olayı doğrulamazken bazı sosyal medya platformlarında bir parti salonunda etrafta silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı.

Yerel yayın yapan WFAA-TV kanalının muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Texsas AM Üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

Saldırıda otomatik silah kullanıldığının sanıldığını ifade eden Whitely, saldırının motivasyonunun ne olduğunun bilinmediği kaydetti.

Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığı henüz bilinmiyor.

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