ABD'nin Ukrayna'ya gizli füze tedarik planı ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı. Biden, Ukrayna'ya 61; İsrail'e 26; Tayvan'a 8,1 milyar dolarlık paketi ile söz konusu ülkelere kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etti. Ukrayna'ya uzun zamandır ciddi boyutta yardım gönderemediklerini vurgulayan Biden, "Bugün birkaç saat sonra Ukrayna'ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız." dedi.