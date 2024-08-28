|
Dünya

ABD'nin yaptırım kararı Gazze Kasabı Netanyahu'yu kızdırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan Haşomer Yoş adlı sivil toplum kuruluşu ile Yitzhak Levi Filant adlı bir güvenlik görevlisini yaptırım listesine eklemişti. Gazze'deki katliamların eli kanlı ortağı ABD'nin bu kararı terör devleti İsrail'de tepkiyle karşılandı. Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD'nin söz konusu kararını "en katı biçimde karşıladığını" belirtti.

23:28 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine askeri ve siyasi yardımını koşulsuz sürdüren ABD'nin sembolik olarak değerlendirilen işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine alma kararını "en katı biçimde karşıladığını" belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını en katı biçimde karşılıyor. Konu ABD ile hassasiyetle görüşülüyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli aşırılıkçıların uyguladıkları şiddetin bölgedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekilmişti.

Bakanlık, bu kapsamda Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan Haşomer Yoş adlı sivil toplum kuruluşu ile Yitzhak Levi Filant adlı bir güvenlik görevlisini yaptırım listesine eklemişti.

Açıklamada, Haşomer Yoş adlı kuruluşun daha önce ABD'nin yaptırım listesinde olan başka aşırılıkçı örgütlere yardım ederek yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerine engel olduğu belirtilmişti.

Joe Biden kararnameyi imzalamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşların İsrail tarafından da sorumlu tutulmasını ve faillerin hesap vermesini sağlamasını istemişti.

Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'e sağladığı askeri destek dolayısıyla uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.


Bakan Bolat: Ateşkes sağlanana kadar soykırımcı İsrail'e yaptırım devam edecek

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı katliam sonrasında Türkiye'nin Filistin ekonomisinin kalkınmasına ve Filistin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine yönelik öncelikli konular ele alındı. Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinlilere destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Bolat, "İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu. Amacımız İsrail'in bir an önce kalıcı ve derhal bir ateşkese razı olup, Gazze'nin yeniden imar çalışmalarına hızla başlaması ve Gazze'ye çok hızlı bir şekilde tüm gıda, sağlık ve insani yardımların bir an önce başlatılması. Bunları görünceye kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." dedi.


#ABD
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Yaptırım
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?