Dünya ABDye akaryakıt şoku Bir aydan az yetecek kadar kaldı
AMERİKA

ABD'ye akaryakıt şoku: 'Bir aydan az yetecek kadar kaldı'

ABD'de yayın yapan Fox News sunucusu Tucker Carlson, ülkede 25 günlük dizel yakıt kaldığını ileri sürdü.

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Haber Merkezi Diğer
ABDye akaryakıt şoku: Bir aydan az yetecek kadar kaldı
Tucker Carlson

Fox News sunucusu Tucker Carlson, "Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre 25 gün içinde ülkede dizel yakıt kalmayacak. Ne olacak? Her şey duracak. Kamyonlar, trenler, mavnalar ve tarım araçları çalışamaz hale gelecek" dedi.

' Avrupa ekonomisi de çöküyor'

Mevcut durumun ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sonucu olduğunu vurgulayan Carlson, "Petrol ürünleri ithalatı yasağının Putin'i cezalandırması gerekiyordu. Peki sonuçta ne oldu? Rus rublesi bir yıl öncesine kıyasla daha güçlü hale geldi. Bu arada Avrupa ekonomisi de çöküyor" ifadelerini kullandı.

ABD stratejik rezervinden Çin'e yapılan petrol satışının Kremlin'e zarar verme amacı taşıdığının altını çizen Carlson, fakat bunun gerçekleşmediğini ve ABD'nin daha da fakirleştiğini kaydetti.

ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek yeni adım
DÜNYA
ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek yeni adım

ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
FOTOĞRAF 9
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Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi.

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Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, \"Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz.\" ifadesini kullandı.

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Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise \"Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız.\" yanıtını verdi.

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- ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
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Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.
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ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

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Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde bir milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi. Bu hamlenin dünya genelinde petrol fiyatını yükseltmesi beklenirken, Jean-Pierre, "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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