Açlık ve susuzluktan öldüler: Bu kabul edilemez bir can kaybıdır

UNHCR, Orta Akdeniz'de günlerdir sürüklendiği tahmin edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekneden 2'si bebek (1 ve 2 yaşında) 1'i 12 yaşında ve 3'ü kadın olmak üzere Suriyeli toplam 6 kişinin "büyük olasılıkla açlık ve susuzluktan öldüğünü" bildirdi.

Yetkililer, tekneden sağ çıkan 26 düzensiz göçmenin ise oldukça bitkin olduklarını, bazılarının sağlık durumlarının ciddi olduğunu kaydetti.

UNHCR İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, "Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir. Bu olay, Akdeniz'de zamanında, etkili ve devlet öncülüğünde bir arama-kurtarma mekanizmasının acil olarak kurulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizde kurtarma, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı insani bir zorunluluktur." dedi.

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OYNAT 00:45 Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik botu Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.



MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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