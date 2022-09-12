Dünya Açlık ve susuzluktan öldüler Bu kabul edilemez bir can kaybıdır
AVRUPA

Açlık ve susuzluktan öldüler: Bu kabul edilemez bir can kaybıdır

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndaki Pozzallo kıyısına gelen düzensiz göçmenlerden 6'sının öldüğünü açıkladı. UNHCR İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, "Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Açlık ve susuzluktan öldüler: Bu kabul edilemez bir can kaybıdır
Arşiv - İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 6'sı açlık ve susuzluktan öldü.

UNHCR, Orta Akdeniz'de günlerdir sürüklendiği tahmin edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekneden 2'si bebek (1 ve 2 yaşında) 1'i 12 yaşında ve 3'ü kadın olmak üzere Suriyeli toplam 6 kişinin "büyük olasılıkla açlık ve susuzluktan öldüğünü" bildirdi.

Yetkililer, tekneden sağ çıkan 26 düzensiz göçmenin ise oldukça bitkin olduklarını, bazılarının sağlık durumlarının ciddi olduğunu kaydetti.

UNHCR İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, "Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir. Bu olay, Akdeniz'de zamanında, etkili ve devlet öncülüğünde bir arama-kurtarma mekanizmasının acil olarak kurulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizde kurtarma, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı insani bir zorunluluktur." dedi.

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti
OYNAT 00:45
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik botu Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.

MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
OYNAT 01:08
Deniz Kuvvetlerine ait İHA Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 'Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.


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