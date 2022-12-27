Dünya Af kılıfıyla asker arıyor
ORTADOĞU

Af kılıfıyla asker arıyor

Esed rejimi orduda savaştıracak asker bulamayınca genel af ilan etti. Suriye Tutuklular Komitesi Sözcüsü Marwan El Esh, “Bu af kimsenin işine yaramaz. Asker kaçakları çağrılıyor” dedi. Rejimde zorunlu askerlik süresi 18 ay. Ama 8 yıldır terhis olamayanlar var. Bu yüzden kimse askere gitmek istemiyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Af kılıfıyla asker arıyor
​Suriye’de rejimin aldığı yeni af kararına kimse güvenmiyor.

Suriye’de rejimin aldığı yeni af kararına kimse güvenmiyor. Esed rejimi 2011 yılından bu yana tam 22 kez af ilan etti. Ancak sonuçları beklenildiği gibi olmadı. Suriye İnsan Hakları Ağı’na göre, bu süreçte 135 bin 253 kişi tutuklandı ya da gözaltına alındıktan sonra ortadan kayboldu. Sadece 7 bin 351 kişi af kapsamında serbest bırakıldı. Esed rejimi, son olarak 21 Aralık 2022 öncesi işlenmiş suçlar için genel af ilan ettiğini duyurdu. Ancak Suriyelilerin büyük çoğunluğu bu karara güvenmediklerini belirtiyor. Yeni Şafak’a konuşan Suriye Tutuklular Komitesi Sözcüsü Marwan El Esh, “Bu af kararından kimse faydalanamaz. Kimsenin işine yaramaz. Esed sadece katliamlarının üstünü örtmek için dünya kamuoyuna gösteriş yapıyor” dedi. Marwan Al Esh şöyle konuştu:

ASKERE GİTMEK İSTEMEYEN CEZAEVİNE

“Aslında son çıkan afla, yurt içi ve yurt dışındaki asker kaçaklarını çağırıyor. Çünkü rejim ordusunda savaşacak genç bulamıyorlar. Rejim milyonlarca Suriyeliyi katletti, bir o kadarını da ülkesini terk etmek zorunda bıraktı. Esed’in özgürlük isteyen Suriye halkına karşı yürüttüğü savaşı reddeden binlerce kişi ülkesini terk etti. Gençler İdlib’de kendi kardeşlerini öldürmek istemiyor. Diğer yandan katliamlar, baskılar, ekonomik sıkıntılar sebebiyle ülkeyi terk edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kimse geri dönüp savaşmak istemiyor. Zorunlu askerlik süresi 18 ay, bitince de terhis olamıyor. 8 yılda terhis olamayanlar var. Askere gitmeyi reddedenler ya hapse gönderiliyor ya da ortadan kayboluyor. Af kararının formaliten ibaret olduğunu biliyoruz.”

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