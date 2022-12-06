Afganistan’da otobüse bombalı saldırı: 7 ölü

Eşinin, her gün gözyaşı döktüğünü ve Pakistana gidip kızını görmek istediğini aktaran Musazey, Yılda bir defa anca kızımla konuşabilirim. Telefona para yükleyecek ve kızımı arayacak maddi imkanım yok. Çocuğumla konuşmak istiyorum ancak buna imkanım yok. ifadelerini kullandı.3 ay önce 3 yaşındaki bir kızını daha 50 bin afganiye (500 dolar) yine Kandaharlı bir aileye sattığını ve kızın 6 yaşına geldiği zaman evden götürüleceğini söyleyen Musazey, Şu an bir parça un alacak paramız dahi yok. 2 kızımı sattım. 4 kızım daha var onları da satmaya mecburum. Satacak kimse de bulamıyorum. Açız, işimiz yok, hiç bir şeyimiz yok. dedi.