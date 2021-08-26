Dünya Afganistanda tahliye piyasası Kabilden kaçmak isteyenlerden 6 bin 500 dolar istiyorlar
AMERİKA

Afganistan'da tahliye piyasası: Kabil'den kaçmak isteyenlerden 6 bin 500 dolar istiyorlar

ABD Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da ABD Silahlı Kuvvetleriyle koordineli şekilde görev yapan Blackwater şirketinin sahibi Erik Prince'i ülkeden ayrılmak isteyenlerin durumundan faydalanmakla suçladı.

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Afganistanda tahliye piyasası: Kabilden kaçmak isteyenlerden 6 bin 500 dolar istiyorlar
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ABD Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da ABD Silahlı Kuvvetleriyle koordineli şekilde görev yapan Blackwater şirketinin sahibi Erik Prince'i ülkeden ayrılmak isteyenlerin durumundan faydalanmakla suçladı. Business Insider dergisinden Eliza Relman'ın haberine göre; Blackwater özel güvenlik şirketi Kabil Havalimanı'ndan kalkan uçaklarla tahliye edilmek isteyenlerden kişi başı 6500 Dolar istiyor.

  • ABD'nin ülkeyi terk etmek isteyen Afganların ücretsiz tahliye edildiğini belirten Psaki, bu uygulamanın "insanlıkla bağdaşmadığını" söyledi.

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Beyaz Saray tepki gösterdi

Beyaz Saray'dan gelen bu eleştirilere rağmen Blackwater başta olmak üzere çok sayıda özel güvenlik şirketi, ABD Silahlı Kuvvetleriyle eş güdümlü şekilde başta Irak, Suriye olmak üzere çok çeşitli coğrafyada devlet güvencesinde faaliyet gösteriyor. Herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetleri olarak gözükmeyen bu paralı askerler, geleneksel ordu birliklerinin dahil olmak istemediği çeşitli gizli harekâtta yer alıyor. Bu türlü şirketler hiçbir denetime tabî olmadıkları için gerçekleştirdikleri sayısız insan hakları ihlallerinden dolayı da sorumlu tutulmuyorlar.

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