ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 19 bin kişiyi daha tahliye etti.
Açıklamada son 12 saatte 42 askeri uçuş ile 11 bin 200, 48 koalisyon uçuşuyla 7 bin 800 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 82 bin 300'e ulaştığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 87 bin 900 kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.
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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganlar ülkeyi terk ediyor.
Tamamı kızlardan oluşan Afgan robotik ekibinin 5 üyesi, ülkelerinden ayrılabilmek için Meksika’dan yardım istedi.
Gelen talep üzerine Meksika hükümeti, AfghanDreamersTeam (Afgan Hayalperestler) adıyla bilinen Afgan robotik ekibinin üyelerini Meksika’ya kabul etti.
Gece saatlerinde başkent Mexico City’deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’na gelen ekip, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.
Havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin sığınma lehine uzun bir geleneği olduğunu dile getirerek Afganistanlı kadınların Meksika halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılanacağını ifade etti.
En genç üyesi 14 yaşında olan ekip, robot çalışmaları ile uluslararası ödüller kazanarak dünya gündeminde kendilerine yer bulmuştu.
Ekip, Covid-19 hastaları için açık kaynaklı ve düşük maliyetli ventilatör cihazı üreterek adlarından bahsettirirken, ekibinin diğer üyeleri ise geçtiğimiz günlerde Katar’a gitmişti.
Meksika’ya güvenli bir şekilde gelen Afgan ekibin tahliyesinin bir grup gönüllünün kapsamlı uluslararası çabası ve koordinasyonu sayesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, güvenlik gerekçesiyle sürecin detayları açıklanmadı.
Meksika hükümeti, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarına yardım sözü vermişti.
Meksika 'Afgan robotik ekibi üyelerini' mülteci olarak kabul etti
Afganistan'dan ayrılmak için Meksika'dan yardım talep eden Afgan robotik ekibinin 5 kadın üyesi, başkent Mexico City'e getirildi.