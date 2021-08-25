Dünya ABD 14 Ağustostan bu yana Afganistandan 82 bin 300 kişiyi tahliye etti
ORTADOĞU

ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 82 bin 300 kişiyi ülkeden çıkardı.

Haber Merkezi AA
ABD 14 Ağustostan bu yana Afganistandan 82 bin 300 kişiyi tahliye etti
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 19 bin kişiyi daha tahliye etti.

Açıklamada son 12 saatte 42 askeri uçuş ile 11 bin 200, 48 koalisyon uçuşuyla 7 bin 800 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 82 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

  • Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 87 bin 900 kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.

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