ABD 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 19 bin kişiyi daha tahliye etti.

Açıklamada son 12 saatte 42 askeri uçuş ile 11 bin 200, 48 koalisyon uçuşuyla 7 bin 800 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 82 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 87 bin 900 kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.

DÜNYA Rusya şartlı olarak yaklaşık bin Afgan'ı ülkeye kabul edecek

GÜNDEM İngiltere yalanladı Kılıçdaroğlu 'Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak' yalanını hala sürdürüyor

DÜNYA Taliban sözcüsü: Özellikle Türkiye'den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz

DÜNYA Kabil Havalimanı'nda dikkat çeken isim: Tahliye için sivil kıyafetle sırasını bekliyor