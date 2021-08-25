Dünya Rusya şartlı olarak yaklaşık bin Afganı ülkeye kabul edecek
ASYA

Rusya şartlı olarak yaklaşık bin Afgan'ı ülkeye kabul edecek

Rusya’nın sadece Rus pasaportuna sahip, Rusya’da çalışma, oturum izni olan veya öğrenci vizesine sahip yaklaşık bin Afgan'ı ülkeye almaya karar verdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Rusya şartlı olarak yaklaşık bin Afganı ülkeye kabul edecek
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Rusya’da bulunan Afganistan Diaspora Merkezinin Başkanı Gülam Muhammed Celal, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Afganistan’da bulunan bazı Afganların Rusya’ya gitmek istediklerini söyledi.

Afganların Rusya’nın Kabil’deki büyükelçiliğine başvuru yaptıklarını belirten Celal, "Başvuruda bulunan Afganlar dört kategoride yer alıyor. Bunlar, Rusya pasaportuna sahip olanlar, çalışma veya oturum izni olanlar ve Rusya’da öğrenci olanlar. Rusya, başvuruda bulunanlardan yaklaşık bin kişiye Rusya’ya giriş izni verdi" dedi.

Söz konusu kişilerin eylül ayında Rusya’ya gidebileceklerini kaydeden Celal, "Afganistan’daki sivil uçuşlar 31 Ağustos’a kadar durduruldu. Bu nedenle bu tarihin öncesinde gelebileceklerini düşünmüyorum" diye konuştu.

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