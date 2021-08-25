Kabil Havalimanı'nda dikkat çeken isim: Tahliye için sivil kıyafetle sırasını bekliyor

Geçtiğimiz hafta Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki havalimanında tahliye hareketliliği sürüyor.

Havalimanında ülkeden ayrılmak için bekleyen binlerce sivil arasında Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai dikkat çekti.

Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi.

Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.

Söz konusu kare sosyal medyada yayınlanınca kısa süre binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

TAHLİYELER İÇİN SON TARİH 31 AĞUSTOS

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı aldı.

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Pentagon ise 14 Ağustos’tan bu yana 58 bin 700 kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, tahliyelerin, 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti. Sözcü tarihin kesinlikle ileri bir tarihe çekilmeyeceğinin de altını çizmişti.

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