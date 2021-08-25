CIA Başkanı Birader’le aynı masada: Biden Kabil’e göndermek zorunda kaldı

Afganistan’da 15 Ağustos’ta Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından geçiş süreci devam ederken, ABD’den sürpriz bir hamle geldi. Biden yönetiminin etkili isimlerinden, dış politikada yüksek deneyime sahip CIA Başkanı William J. Burns’ün, pazartesi günü Kabil’de Taliban’ın iki numarası Abdülgani Birader’le bir araya geldiği belirtildi. Burns, Kabil’i ele geçirmesinden bu yana Taliban ve Biden yönetimi arasındaki en üst düzey yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede hem Biden yönetiminden hem de Taliban’dan üst düzey isimlerin yer aldığı belirtildi. Biden yönetimi hem iç kamuoyu hem de Avrupalı mütefikleri tarafında Kabil’de yaşanan fiyasko nedeniyle ağır şekilde eleştiriliyor. Görüşmeyi ilginç kılan bir diğer unsur ise Birader’in daha önce bir CIA operasyonuyla yakalanıp 8 yıl hapis yatması. Birader, kendisini hedef alan CIA’in başkanıyla aynı masaya oturmuş oldu.

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KIRMIZI ÇİZGİ ÇIKIŞINDAN SONRA GELDİ

Biden’ın Burns’ü Kabil’e gönderme kararı, ABD Başkanı’nın “en büyük ve en zor operasyonlardan biri” diye savunduğu Kabil Uluslararası Havaalanı’ndan insanları tahliye etme çabasının ortasında geldi. CIA’den bir yetkili, Taliban ile yapılan gizli görüşmenin ABD ordusunun Amerikan vatandaşları ve Afgan müttefiklerine hava ikmalini tamamlaması için yaklaşan 31 Ağustos tarihi hakkında olduğunu söyledi. Görüşmenin zamanlaması, Taliban Sözcüsü’nün tahliyeler için 31 Ağustos’u “kırmızı çizgi” ilan etmesinin hemen ardından geldi.

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DEĞİŞEN DENGENİN GÖSTERGESİ

Öte yandan CIA Başkanı’nın Birader’le görüşmek için Kabil’e gitmek zorunda kalması, istihbarat teşkilatının onu 8 yıl hapse mahkum eden bir CIA-Pakistan ortak operasyonunda tutuklamasından 11 yıl sonra geldi. Söz konusu durum taraflar arasında değişen dengenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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2018’de hapishaneden serbest bırakılmasının ardından Birader, ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında 3 Mart 2020’de Trump ile telefonda görüşmüş, böylelikle bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu. Kasım 2020’de ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile altın çerçeveli sandalyelerin önünde fotoğraf çektirdi. Birader daha önce Çin, Rus ve İranlı yetkililerle de bir araya geldi.

Taliban: 31 Ağustos son tarih

Batılı ülkelerden Afganistan’da tahliye süresinin 31 Ağustos’tan ileri bir tarihe ertelenmesi talebi gelirken, Taliban’dan bir kez daha ret yanıtı geldi.

Mücahid, havalimanını kendilerinin işleteceğini belirterek Afganistan’da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı’ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret etti.

Kabil Havalimanı’nda tahliye için bekleyen insanların evlerine dönebileceğini söyleyen Mücahid “Güvenliklerini garanti ediyoruz” dedi. Taliban Sözcüsü ayrıca “Kadınların çalışma hayatına dönebileceği bir prosedörü gözden geçiriyoruz. Missileme yapmak için hedeflediğimiz bir kişi listesi yok. Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk ve intikam almayacağız” ifadelerini de kulllandı. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından da, “Kabil’den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok” dedi.

Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

Taliban sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin havaalanını işletmesi ve ülkede asker bulundurması konusunda ise

dedi.