Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Afganistanda Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi öldü
ASYA

Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ve Baharak ilçelerinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

  • Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, Hoca-i Gar ve Baharak ilçelerinde eş zamanlı olarak militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalarda, 25 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, 16 militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Tahar Hastanesi Başhekimi Kayyum Hayret, çatışmada 34 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Baharak'taki çatışmada, Tahar Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş'in öldüğü açıklanmıştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da kanlı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Afganistan'da kanlı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'den Irak ve Afganistan kararı: Asimetrik savaş gücünü feshediyor
DÜNYA
ABD'den Irak ve Afganistan kararı: Asimetrik savaş gücünü feshediyor
Abone Ol Google News
Yenilgi Ermenistanı agresifleştirdi

Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

​Dünya Ermeni katliamlarını yumuşatıyor...
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Doğa harikası Üçağız Yarımadası'na dikilen villa tepki çekmişti.
Kadıköylülerin başı kahverengi kokarca böceği ile dertte: çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor

MSB paylaştı

MSB paylaştı

Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu.

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.

Yeni gelir kapısı oldu

Yeni gelir kapısı oldu

'Süper besin' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.