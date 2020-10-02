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Dünya ABDden Irak ve Afganistan kararı Asimetrik savaş gücünü feshediyor
AMERİKA

ABD'den Irak ve Afganistan kararı: Asimetrik savaş gücünü feshediyor

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Irak ve Afganistan gibi ülkelerde terörle mücadelede kullandığı "Asimetrik Savaş Gücü" ve "İvedi Donatım Gücü"nü feshedeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, söz konusu birliklerin dağıtılmasının "Kara Kuvvetlerinin odağını terörle mücadele operasyonlarından çoklu alanlardaki ve geniş çaplı askeri operasyonlara çevirmesinden" kaynaklandığı ifade edildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Kara Kuvvetleri, bu birlikleri, Afganistan ve Irak gibi terörle mücadelenin yapıldığı dönemlerde karşılaşılan zorluklarda hızlı şekilde maddi veya maddi olmayan çözümler geliştirmek üzere kurdu. Odağımız büyük güç rekabeti ve geniş çaplı operasyonlara çevrildiği için Kara Kuvvetlerinin değerlendirmesi üzerine bu birimlerdeki personel ve kaynaklarının operasyonel bir muharip güç kurmak üzere daha iyi değerlendirilebileceği tespit edildi."

Açıklamada, iki birlikteki askerlerin gerekli yerlere aktarılmaya başlanacağı, 30 Eylül 2021'de feshin tamamlanacağı belirtildi.

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