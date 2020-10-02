ABD'den Irak ve Afganistan kararı: Asimetrik savaş gücünü feshediyor

Ekonomi

Lansmana özel avantajlı fiyatlarla ön satış başladı: 3S Kale Holding, Topkapı’da ‘TOPAZ’ çağını başlatıyor

Milyonlarca insanın önünden gelip geçtiği, İstanbul’un en değerli eserlerine bugüne kadar ev sahipliği yapmış Topkapı’da yükselecek olan TOPAZ Residence, şehrin siluetine saygılı 13 katlı iki rezidans bloğu ve bu blokları birbirine bağlayan 3.780 m2 paylaşımlı ofis alanından oluşuyor.