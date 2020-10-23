Afganistan'da Taliban saldırı düzenledi: 20 güvenlik görevlisi öldü

Şuşa düşerse Dağlık Karabağ işgalden kurtulur

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ istikametinde önemli ilerleme kaydetti. Ermenistan her cephede ağır kayıplar veriyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantı kesilirken, güney cephesinde Fuzuli, Zengidan ve Cebrayil rayonlarında kontrol sağlandı. Harekat planı ile ilgili bilgi veren Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Şuşa şehrinin düşmesi halinde Dağlık Karabağ'ın kontrolünün Azerbaycan ordusuna geçeceğini söyledi.

