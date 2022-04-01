Afrika'nın parası Batı'nın cebinde: 40 ülkenin banknotu dışarıda basılıyor

Afrika kıtasındaki 54 ülkenin üçte ikisinden fazlası bağımsızlıklarını 1960’lı yıllarda elde etmelerine rağmen paralarını hala yurt dışında bastırıyor. Etiyopya, Libya ve Angola’nın da aralarında bulunduğu 17 ülke paralarını İngiliz banknot baskı devi De La Rue’da bastırırken Güney Sudan, Tanzanya ve Moritanya da dahil olmak üzere yedi ülkenin kendi banknotlarını Almanya’nın Giesecke+Devrient Baskı Merkezi’nden sipariş ettiği iddia ediliyor.

ÇOK AZ ÜLKE KENDİ PARASINI BASIYOR

Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinin çoğunun paralarını ise Fransa’nın merkez bankası ve Fransız matbaa şirketi Oberthur Fiduciaire ile bastığı biliniyor. Kıtada Nijerya, Fas ve Kenya gibi sadece 14 Afrika ülkesi kendi para birimlerini basma kapasitesine sahip.

LİBYA ÖRNEĞİ

Siyasi egemenliğini ‘emanet’ edildiği bu yöntemin en çarpıcı örneği olarak 2011 yılında Libya’da yaşananlar gösteriliyor. Birleşik Krallık hükümeti, 140 milyon sterlinlik kısmı De La Rue tarafından basılan yaklaşık 1,86 milyar dinarı (929 milyon sterlin) ülkede çıkan iç savaşı sebep göstererek alıkoymuş; bu durum Muammer Kaddafi’nin iktidardaki son anlarında banknot sıkıntısına neden olmuştu.

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14 ÜLKENİN REZERVİ PARİS’TE

Fransa, 1961’den beri eski sömürgesi olan 14 Afrika ülkesinin (Benin, Burkina Faso, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi ve Gabon) ulusal rezervlerini, dayattığı para birimi ‘Afrika Fransız Sömürgeleri Frangı’ (CFA) vasıtasıyla elinde tutuyor. Fransız hazinesi, Afrika’dan yıllık bazda yaklaşık 500 milyar dolar kazanç elde ediyor.