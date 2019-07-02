Akdeniz'in yeni piyonu

Libya’da BAE, Suudi Arabistan, Fransa ve Amerika’nın desteğini alan General Halife Hafter güçleri, alıkoyduğu 6 Türk denizciyi serbest bıraktı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri serbest bırakılmayı doğrularken gemicilere ilişkin, “Kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyorlar, Libyalı şirket sahibiyle gemiye gittiler” bilgisini verdi.

BAKANLIKTAN SERT UYARI YAPILMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada Hafter’e bağlı milis güçlerine sert bir uyarı yapılmıştı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkoyulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin kuzeybatısındaki Giryan kentini tamamen ele geçirmesinin ardından, general Halife Hafter birliklerinin kullandığı bir üssü de kontrol altına aldı.

HAFTER ORDUSU DAĞILMAYA BAŞLADI

Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter ordularını ciddi yenilgiye uğrattı. Çoğu paralı askerden oluşan ordusu dağılma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamakla birlikte başta batılı ülkeler olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter, yenilmeye başlayınca Türkiye’yi hedef almıştı.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMIŞLARDI

Hafter’in Sözcüsü Ahmet el Mismari “Türk gemilerinin meşru hedef olduğu”, Libya’dan Türkiye’ye kalkacak ticari amaçlı uçuşları engelleyeceklerini, Türkiye’den Trablus’a inmek isteyen uçakların “düşman” olarak görüleceğini ve aynı durumun Libya limanlarına yanaşmak isteyen Türkiye gemileri için de geçerli olduğu tehditlerini savurmuştu. Hafter’in Türkiye’ye yönelik tehdit açıklamaları sonrası ülkenin doğusunda Bingazi ve Tobruk arasında bulunan Beyda şehrindeki Türk lokantalarının LUO tarafından kapatıldığı ve Türk vatandaşlarının deport edileceği, benzer uygulamaların Bingazi, Derne ve diğer LUO kontrolünde bulunan yerlerde de yapılacağı öne sürülmüştü.

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BAE’ye füze soruşturması



Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin General Hafter güçlerinin elinden geri aldığı Gıryan bölgesinde, iç karışıklığa BAE desteği tescillendi. Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’ndan ele geçirilen Javelin isimli güdümlü antitank füzelerinin 2008 yılında BAE’ye satıldığı ve ABD Savunma Bakanlığının söz konusu mühimmatın son kullanıcı anlaşmasına aykırı olarak BAE tarafından Hafter’e gönderildiği ortaya çıktı. Olay üzerine soruşturma açıldığı duyuruldu.

UMH büyük başarı elde etti

UMH’nin Giryan’da kontrolü ele aldığı üste çok sayıda füze ve silah ele geçirildi.

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UMH’nin Giryan’da kontrolü ele aldığı üste çok sayıda füze ve silah ele geçirildi.

Doğu Akdeniz’deki enerji oyunları Libya’ya sıçratıldı. Daha önce Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamak üzereyken karıştırılan Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından ülkede sükunet sağlanıp bu anlaşma yeniden gündeme gelince devreye Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında dağılma noktasında olan ve Türk hedeflerini vurmakla tehdit eden General Hafter sokuldu. Hafter’in yenilgisi en çok Yunanistan’da rahatsızlık yarattı. Yunanistan, Libya’da istikrarın sağlanması ve Türkiye ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapılması halinde İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır ile kurulan enerji ittifakından çıkarılacağını açıkça ifade etmeye başladı.

Donanmamızın gözü Libya’da

Türk donanmasına bağlı gemiler Akdeniz’de devriye görevi icra ediyor.

Libya’da tüm bu tehdit ve gelişmelere karşın Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine desteğinden vazgeçmemekte kararlı. Bölgesinde istikrarı önceleyen Türkiye, Libya Ulusal Hükümetine, her türlü maddi ve manevi desteğe hazır olduğunu vurgulamıştı. Gerek diplomatik gerekse Hafter’in tehditlerine karşı askeri tedbirler alınmış durumda. Libya’daki olası gerilim Türk donanması tarafından da yakın takibe alınırken, yetkililer bu konuda Türkiye’nin kararlı olduğu ve her şeye hazır olduğunu vurguladılar. Bu arada Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye ile Libya arasında sınırlandırma anlaşması imzalanması halinde Yunanistan’ın Doğu Akdeniz enerjisinde güzergah ve partner olmaktan çıkacağını, bilimsel verilerle ortaya koymuştu.

YUNANLAR TUTUŞTU

Arkasına batı ve Körfez desteğini alan General Hafter’in Libya’yı yeniden iç karışıklığa sürüklemesi, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması akdedilmeye yaklaşıldığı sırada gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 2018 yıl sonu yaptığı ziyarette haritaları ortaya koyması üzerine Libya’da görece sağlanan istikrar bir kez daha baltalanmış ve Hafter devreye sokularak Libya yeniden karışıklığa gömülmüştü. Türkiye, batılı ülkeler başta olmak üzere BAE ve Mısır’ın da desteklediği Hafter’in ülkeyi yeniden karışıklığa sürüklemesi karşısında Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleme kararı almıştı. Türkiye’nin desteğiyle zor durumda kalan Hafter’in kaybetme ihtimali üzerine Yunan basınında endişe dolu haberler yayınlanmaya başlandı.

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