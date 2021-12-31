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Akıl almaz olay: Beyin ameliyatı sırasında doğum yaptı

İtalya'da yaşayan bir kadın, hamileyken baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde bir lezyon olduğunu öğrendi. Beynindeki lezyonun alınması için ameliyata giren kadın, aynı anda bebeğini dünyaya getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Akıl almaz olay: Beyin ameliyatı sırasında doğum yaptı
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İtalya'da yaşayan 33 yaşındaki Portekizli Teresa Sgro, 7 aylık hamileyken yoğun baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyninde lezyon oluştuğu tespit edilen kadın, beynindeki bir dokunun zedelenmiş olabileceği ihtimali nedeniyle operasyona girmek zorunda kaldı.

Daily Mail'in haberine göre; Molinette'deki hastanede görev yapan doktorlar, kadına bebeğinin böyle bir operasyondan sağ çıkamayabileceğini söyledi. Bunun üzerine Teresa, bebeğini sezaryen yöntemiyle erken dünyaya getirmeye karar verdi.

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Nöroloji birimindeki ameliyathanenin yarısı, Teresa'nın geçireceği operasyon için doğumhaneye çevrildi. Biri beyindeki hasarın giderilmesi için, diğeri ise bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmek için mücadele eden iki gruba ayrılmış toplam 8 doktor Teresa'nın operasyonunu gerçekleştirdi.

Bebek Alma'nın başarıyla doğması ve küveze alınmasından birkaç saat sonra anne Teresa'nın beyin ameliyatı da nihayete erdi. Anestezinin etkisiyle bir süre konuşamayacağı yada olanları hatırlamayabileceği beklenen anne Terasa'nın kendine geldikten sonra sorduğu ilk şey bebeği oldu. Eşine bebeğini görmek istediğini söyleyen anne, bebeğinin sağlıklı olduğunu görmesi için bebek bakım ünitesine götürüldü.

'Bir mucize gerçekleşti'

Sıra dışı deneyimine dair yerel Corriere Della Sera gazetesine konuşan Teresa, "Hatırladığım tek şey, bana koronavirüs testi için bir çubuk vermeleriydi. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Uyandığımda annemi gördüm. Eşim konuşamayacağımı söyledi ama ben, dünyayla iletişim kurabilmekten dolayı çok mutlu olduğumu söyledim. Benden bunu alamazlardı" dedi.

  • Teresa'nın eşi Francesco ise, "Bir mucize gerçekleşti. Bunu sindirmek biraz zaman alacak. Bebek tam bir savaşçı" dedi. Doktorlara göre beslenmesi ve kilo alımı sağlıklı bir şekilde ilerleyen bebek Alma, zaman içerisinde daha kolay nefes almaya da başladı.

Birkaç hafta içinde bebeğiyle birlikte taburcu olması beklenen anne Teresa, bundan sonra ne olacağı yönündeki soruya, "Şimdi mi? Günbegün yaşamaya devam edeceğiz" cevabı verdi.

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