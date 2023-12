Aksa Tufanı dünyayı uyandırdı

Mervan Ebu Ras, 7 Ekim’den sonra sadece Gazze ve Filistin’in değil dünyanın her yerinin değiştiğini belirterek, “Özellikle batıda çok ciddi değişiklikler oldu. Dünya Gazzelilerin neler yaşadığını gördü. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik saldırılar işkenceler ve tutuklamalar neticesinde dünyada Müslümanlara, Gazzelilere yönelik bakış açısı olumlu yönde değişti ve Müslümanlara güven arttı. Gazzelilerin teslimiyetinden kaynaklı birçok gayrimüslim, İslam’ı tercih etti. Batı medeniyeti kendi sanrılarından uyandı. Batı Medeniyeti kadınların, çocukların, hayvanların haklarını savunan devletler olarak bilinirdi fakat bunun çok büyük bir yalan olduğunu bütün dünya gördü. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede inanılmaz büyük yürüyüşler ve eylemler düzenlendi. Bu yaşananlarda batı halklarının uyanışına sebep oldu. Aksa Tufanı operasyonu tüm dünyanın uyanışı için büyük bir çağrı oldu” şeklinde konuştu.

Gazzelilerin teslimiyetinin dünyada hiçbir toplulukta bu kadar kuvvetli olabileceği düşünmediğini vurgulayan Ras, şöyle devam etti: “Şu an Gazzeliler çok büyük acılar çekiyor, işgalciler yaşamı tamamen durdurmuş durumda ne yiyebilecekleri yemek ne içecekleri su ne de tedavi olacakları ilaçlar bulunuyor. Hatta hava bile işgalcilerin bombalarından dolayı dumanlarla kaplı durumda. Bu şekilde insanlar nasıl yaşasın. Bunca zorluğa rağmen Gazzelilerin direnişini dünyada hiçbir yerde göremezsiniz. Bu sebat 75 senedir biz öğretilen bir inançtır. Alimler olarak bizler de halkımızın direnişini gördükçe inancımız ve sebatımız artıyor. Bu direnişten dolayı Siyonistler kahroluyor Elhamdülillah. Son günlerdeki gelişmeler o kadar güzel ki. Gazze’de zaferin ayak seslerini duyuyoruz, düşman teslim olmuş durumda. İşgalciler tarih boyunca hiçbir aman bu kadar hezimete uğramamıştı. Yahudilerin hezimete uğradığını her gün görüyoruz. Karşılıklı çatışmalarda görüyorlar ki cihat çok kuvvetli bir şekilde gerçekleşiyor. Her geçen gün hezimete uğruyorlar ve bunun intikamını sivil halktan çıkartıyorlar.”