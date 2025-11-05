Yeni Şafak
Alarm verildi: Brüksel Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

00:125/11/2025, Çarşamba
IHA
Brüksel Havalimanı’nın ne kadar süre kapalı kalacağı bilinmiyor.

Brüksel Havalimanı hava sahasında İHA görüldüğüne dair ihbarın ardından alarm verildi. Belçika Hava Trafik Kontrol Hizmetleri, İHA ihbarının ardından havaalanının uçuş trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Brüksel Havalimanı, hava sahasında insansız hava araçları görüldüğüne ilişkin ihbarın ardından hava trafiğine kapatıldı.

Uçuş trafiği tamamen durdu

Brüksel Havalimanı hava sahasında İHA görüldüğüne dair ihbarın ardından alarm verildi. Belçika Hava Trafik Kontrol Hizmetleri, İHA ihbarının ardından havaalanının uçuş trafiğine kapatıldığını duyurdu. Brüksel Havalimanı sözcüsü, havalimanında uçuş trafiğinin tamamen durduğunu doğrulayarak, "Şu anda havalimanı çevresinde İHA faaliyetlerine ilişkin ihbarları araştırıyoruz. Güvenlik nedeniyle şu anda hiçbir uçak kalkış ve iniş yapmamaktadır" dedi.

Hava trafiği başka destinasyonlara yönlendiriliyor

Brüksel Havalimanı’nın kapanması nedeniyle başkente yönelik hava trafiği, Charleroi ve Liege Havalimanı’nın yanı sıra Ostend-Bruges, Maastricht ve Eindhoven gibi yakın destinasyonlara yönlendiriliyor.

Operatörlerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı

Belçika basınında yer alan haberlerde, Brüksel’de en az üç insansız hava aracı tespit edildiği aktarılarak, Belçika sivil havacılık kurumu ve polisin insansız hava araçlarının operatörlerinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kontrollü hava sahasında insansız hava aracı uçuşlarına, havacılık güvenliği açısından oluşturduğu yüksek risk nedeniyle izin verilmiyor. Küçük bir insansız hava aracının dahi bir uçakla çarpışması, özellikle iniş ve kalkış sırasında ciddi hasarlara neden olabiliyor. Brüksel Havalimanı’nın ne kadar süre kapalı kalacağı bilinmiyor.



