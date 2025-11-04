ABD nükleer silahlarının bulunduğu Belçika üssünde dron alarmı

Belçika’da, ABD nükleer silahlarının da bulunduğu Kleine-Brogel Askeri Hava Üssü’nde yeniden dron hareketliliği yaşandı. 1 Kasım gecesi 3 dron faaliyeti tespit edilen üste, dün akşam saatlerinde de 4 dronun gözlemlendiği bildirildi.

"Kısa sürede gözden kayboldular"

Belga ajansının haberine göre, askeri hava üssünün bulunduğu Peer Belediyesinin Başkanı Steven Mathei, Savunma Bakanlığı ve polisin dün saat 19.00 sularında üssün üzerinde 4 dron tespit ettiğini doğruladı. Mathei ayrıca, dronların fark edilmesinin ardından federal polise ait bir helikopterin takibe başladığını, dronların kısa süre sonra Hollanda yönüne doğru gözden kaybolduğunu belirtti.

"F-16'ların nerede olduğunu görmek istiyorlar"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan, aynı zamanda ABD’ye ait nükleer silahların depolandığı Kleine-Brogel Askeri Hava Üssü’nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamıştı. Francken, “Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F-16’ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede bulunduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Belçika’da dron hareketliliği artıyor

Ülkede son haftalarda askeri tesisler üzerindeki dron tespitleri dikkat çekiyor. 3 Ekim’de Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde dron hareketliliği görülmüş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı. Francken, bu olayın ardından 2026’da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini öne çekeceklerini açıklamıştı.

25 Ekim’de ise Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne’deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde en az 4 dron tespit edildiği bildirilmişti. Francken, artan dron faaliyetlerine karşı askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi ve dron imha sistemlerinin geliştirilmesi için yeni bir plan sunacaklarını duyurmuştu. “Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro.” diyen Francken, bu adımların acil önlem paketinin bir parçası olacağını ifade etmişti.







