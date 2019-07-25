Dünya Alçaklar böyle saldırdı
ORTADOĞU

Alçaklar böyle saldırdı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’nin (39) şehit edildiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1- Huqqabaz adlı restorana giren terörist Mazlum Dağ, önce Osman Köse’nin oturduğu yerin yanındaki masaya geçti.
1- Huqqabaz adlı restorana giren terörist Mazlum Dağ, önce Osman Köse’nin oturduğu yerin yanındaki masaya geçti.
4- Susturuculu silahı ateşleyen terörist, Erbil’de konsolosluk görevlisi Osman Köse’nin yanındaki çantayı alarak kaçtı.
4- Susturuculu silahı ateşleyen terörist, Erbil’de konsolosluk görevlisi Osman Köse’nin yanındaki çantayı alarak kaçtı.
3- Mazlum Dağ kaçarken başka masada oturan iki terörist daha ateş ederek mekandan ayrıldı. Köse ile aynı masada oturan ve saldırıdan sonra mevzilenen arkadaşının attığı kurşunlar ise hedefini bulamadı.
3- Mazlum Dağ kaçarken başka masada oturan iki terörist daha ateş ederek mekandan ayrıldı. Köse ile aynı masada oturan ve saldırıdan sonra mevzilenen arkadaşının attığı kurşunlar ise hedefini bulamadı.
2- Burada silahını kontrol eden PKK’lı Dağ, telefonuna gelen mesajla birlikte Türk diplomata saldırdı.
2- Burada silahını kontrol eden PKK’lı Dağ, telefonuna gelen mesajla birlikte Türk diplomata saldırdı.

Irak Bölgesel Yönetimi’ne yakınlığı ile bilinen internet sitelerinin yayınladığı görüntülere göre Köse ve arkadaşı restoranda oturup sohbet ederken HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi terörist Mazlum Dağ yan masada onları gözetliyor.

Rahat tavırlarıyla dikkati çeken terörist Dağ, suyunu yudumlarken yan masayı takibe devam ediyor. Köse ve arkadaşı hesabı ödeyip harekete geçtiği sırada, Mazlum Dağ’ın telefonuna bir mesaj geliyor. Mesajı okuyan terörist Dağ, çantasından çıkardığı susturuculu tabancayla Türk diplomat Osman Köse’ye ateş ediyor.

ÇANTAYI ALDILAR

İlk kurşunu sıkan terörist Mazlum Dağ, şehit ettiği diplomatımızın yanındaki çantayı alarak kaçıyor. Ardından yan masada oturduğu tahmin edilen iki terörist daha kareye giriyor. Bu teröristler de doğrudan Köse’ye yakın mesafeden ateş açıyor.

Bu sırada Köse’nin arkadaşı da belindeki tabancayı çıkarıp teröristlere karşılık veriyor. Servis edilen görüntülerde teröristlerin Irak vatandaşı 2 kişiyi nasıl öldürdüğü gözükmüyor. Irak, Erbil’de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti.

Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı terörist Mazlum Dağ ile diğer teröristler Erbil’de yakalanmıştı.

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