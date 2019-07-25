Alçaklar böyle saldırdı

2- Burada silahını kontrol eden PKK’lı Dağ, telefonuna gelen mesajla birlikte Türk diplomata saldırdı.

3- Mazlum Dağ kaçarken başka masada oturan iki terörist daha ateş ederek mekandan ayrıldı. Köse ile aynı masada oturan ve saldırıdan sonra mevzilenen arkadaşının attığı kurşunlar ise hedefini bulamadı.

Irak Bölgesel Yönetimi’ne yakınlığı ile bilinen internet sitelerinin yayınladığı görüntülere göre Köse ve arkadaşı restoranda oturup sohbet ederken HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi terörist Mazlum Dağ yan masada onları gözetliyor.

Rahat tavırlarıyla dikkati çeken terörist Dağ, suyunu yudumlarken yan masayı takibe devam ediyor. Köse ve arkadaşı hesabı ödeyip harekete geçtiği sırada, Mazlum Dağ’ın telefonuna bir mesaj geliyor. Mesajı okuyan terörist Dağ, çantasından çıkardığı susturuculu tabancayla Türk diplomat Osman Köse’ye ateş ediyor.

ÇANTAYI ALDILAR

İlk kurşunu sıkan terörist Mazlum Dağ, şehit ettiği diplomatımızın yanındaki çantayı alarak kaçıyor. Ardından yan masada oturduğu tahmin edilen iki terörist daha kareye giriyor. Bu teröristler de doğrudan Köse’ye yakın mesafeden ateş açıyor.

Bu sırada Köse’nin arkadaşı da belindeki tabancayı çıkarıp teröristlere karşılık veriyor. Servis edilen görüntülerde teröristlerin Irak vatandaşı 2 kişiyi nasıl öldürdüğü gözükmüyor. Irak, Erbil’de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti.

Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı terörist Mazlum Dağ ile diğer teröristler Erbil’de yakalanmıştı.