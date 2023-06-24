|
Dünya

Ali Erbaş arafat hazırlığı için konuştu: Hac büyük bir arınma mevsimidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, "Hac yolculuğu, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimidir. Tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir." dedi.

21:30 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erbaş, Mekke'de Hac İdare Merkezinde düzenlenen Arafat Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Haccın Müslümanlar için en büyük özlem, vuslat ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, "Bu mübarek yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimidir. Tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir. Bizim görevimiz, gayemiz, gayretimiz böylesine sayısız hikmet ve güzellikleri içinde barındıran bu yolculuğun hacılarımızın hayatına değer katması, kalıcı izler bırakması için var gücümüzle çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz yerine getirmelerinin kafile başkanlarının rehberlik ve önderliğine bağlı olduğunu söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Kafile başkanları, intikallerden ziyaretlere ibadetin her aşamasında hacı adaylarını en güzel şekilde sevk ve idare edecektir. Bilgi, sevgi, samimiyet ve güzel iletişimle din görevlilerine de rehberlik edecek, onların en iyi şekilde hizmet etmelerine öncülük edecektir. Ortalama üç dört haftalık süre içerisinde hacı adaylarıyla geçirdiği zamanı adeta bir okula dönüştürecektir."

Haccı irşat için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Erbaş, "Bizler için hac tebliğ açısından en büyük imkandır. Yormadan, usandırmadan, hac süresinin tamamını bilgi ve tebliğ için fırsata çevirmek bizler için en önemli yükümlülüktür." diye konuştu.

Başkan Erbaş, toplantıdan sonra Mekke Fetva ve İrşat Başkanlığını ziyaret etti, ekip üyelerinden bilgi aldı.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aileleriyle hacca gelen çocuklarla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aileleriyle hacca gelen çocuklarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet tarafından Mekke’de açılan kreşte minik hacı adaylarıyla bir araya geldi. İlk çocuk kafilesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl ilk kez Mekke'ye götürdüğü özel kafilede 24 çocuk aileleriyle birlikte yer aldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek İstanbul'da buluşan aileler, ilk önce Medine'ye geldi. Burada 3 gün kaldıktan sonra Mekke'ye ulaşan çocuklar, kutsal topraklara varmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Erbaş yaptığı konuşmada, çocuklarıyla hacca gelen aileleri bir araya getirdiklerini belirterek, “3 ile 12 yaş arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık hac arkadaşı oluyorlar. Burada kendilerine uygun oyun alanı ve kalacakları yerleri hazırladık” dedi. Çocukların güzel bir hac dönemi yaşayacağına işaret eden Erbaş, “Hac hatıraları unutulmuyor, hele çocuk yaşta olursa o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak. Biz istiyoruz ki haccın hikmetini ve Müslüman üzerindeki etkisini, bu yaşlardaki çocuklarımız yaşamış ve görmüş olsun” ifadelerini kullandı.


#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Arafat Bilgilendirme toplantısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz memur maaş farkı!