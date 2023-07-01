Ali Erbaş 'Diyanet tarihinin en yüksek rakamı diyerek' duyurdu: Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti

“Milletimizin kurbanlarını özellikle ülkemiz içinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti. Bunu yurt içinde ve yurt dışında şöyle kaba taslak düşündüğümüz zaman 35 milyon insana ulaştırıyoruz ve bu çok büyük bir iyilik hareketidir. Yurt içindeki vatandaş memnuniyeti zaten gayet iyi, Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır bu rakam. Böylece geçen sene ki kurban sayımızın da yüzde 41 nispetinde üzerine çıkmış durumdayız. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç olan her yerinde mazlum, mağdur, fakir, fukara, muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırıyoruz. Bu güzel tablo bize aziz milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini açıkça ortaya koyuyor”