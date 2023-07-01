Ali Erbaş 'Diyanet tarihinin en yüksek rakamı diyerek' duyurdu: Milletimiz bu yıl 745 bin 535 hisse kurbanını bize emanet etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş.
"92 bin 500 vatandaşımız hacı oldu"
Başkan Erbaş, bayramların Rabbimizin kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimleri olduğunu belirterek “Sevgi ve kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırmaya vesile zamanlarıdır. Ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olma zamanlarıdır. Bayram hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Dolayısıyla bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız” diye konuştu.
“İslamofobi İslam düşmanlığına dönüştü”
İslam ülkelerinin hac bakanları ve din işleri bakanlarıyla din eğitimi, din hizmeti, aile, gençlik hizmeti gibi alanlarda ortak çalışma yapmayı planladıklarını dile getiren Başkan Erbaş, “Başkanlığımızın bu anlamda iyi bir birikimi ve tecrübesi oluştu. Yayıncılık başta olmak üzere pek çok alanda imkanlarımızı paylaşıyoruz. Diğer yandan İslamofobi ya da şimdi artık İslam düşmanlığına dönüştü, İslam düşmanlığı ve dinimizi istismar eden terör örgütleri başta olmak üzere ortak sorunların çözümü konusunda müzakereler yapıyoruz” diye konuştu.
“Diyanet tarihinin en yüksek rakamı”
Deprem bölgesinde etin ulaşmadığı bir ev veya çadır bırakmamak amacıyla büyük bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:
“745 bin 535 bin hisse kurbanın emanet edilmesi Başkanlığımıza, TDV’mize güvenin bir eseridir”
“İyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor”
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan kurban ve yardım faaliyetlerinin muhtaçların yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Erbaş, “Bu çalışmalar milletimizin kardeşlik duygularını pekiştiriyor, kadirşinaslığını güçlendiriyor, iyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor. Hep sömürüye maruz kalmış, umudunu kaybetmiş, sahipsizlik ve güçsüzlük duygusuna teslim olmuş coğrafyalara geleceğe dair inanç, azim ve heyecan aşılıyor elhamdülillah” şeklinde konuştu.
“25 hacımız vefat etti”
Başkan Erbaş, 2023 Hac Organizasyonunda 25 Türk vatandaşının vefat ettiğini aktararak, “Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.
Konuşmasında hac ibadetinin önemine de değinen Başkan Erbaş, kutsal beldelerde bulunmanın büyük bir lütuf olduğunu ve bu lütfun sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.
Programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.