Alimlerin cihat çağrısı gündemde: Refah’a yürüyün elçilikleri kuşatın

7 Ekim 2023’ten bu yana sayısız katliama imza atan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin yayınladığı “silahlı cihadın farz olduğunu” belirten fetvaya dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki alimlerden destek açıklamaları geldi. Acilen “İslami askeri ittifak” kurulması çağrısı da yapılan fetvayla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan alimler, şu dönemde cihadın her türlüsünün farz olduğunu vurguladı.





REFAH SINIR KAPISI'NA YÜRÜYÜN

Dünya Müslüman Alimler Birliği Üyesi Şeyh Muhammed es-Sağir, “Alimlerin cihat çağrısına ilk cevabı Moritanya verdi. Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan halk, İsrail'e karşı cihat ilan edilmesi yönünde slogan atarak büyükelçiliği kuşattı. Büyükelçiliklere gidip meydan okuyun. Bu geçici değil, kalıcı bir eylem olsun. Oturma eylemleri düzenleyin. Gazze’de kardeşlerimiz özgür olana, Gazze’deki abluka kırılana kadar bizler burada, Siyonistlerin ve destekçilerinin büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında bulunacağız” dedi. Refah Sınır Kapısı’nın açılması için de Mısırlılara seslenen Es-Sağir, “Sınır kapısına doğru harekete geçin. Ürdün halkı da meydanlarda sabit durmalı, baskı artırılmalı. Suriye, kılıç ve cihat yoluyla özgürlüğüne kavuştu. Suriye’nin özgürleşmesine nasıl şahit olduysak, Filistin’in de özgürleştiğini göreceğiz. Başımızın tacı olan Filistin de kılıç ve cihat yoluyla özgürlüğüne kavuşacak. Şam bu ümmetin kalbidir. Ve bu kalp devrimi gerçekleştirerek Kudüs’te atmalı. Şam’ın şu anki hedefi Filistin’in kapılarını açmaktır. Halk Filistin’in Şam gibi özgürleşmesini istiyor” şeklinde konuştu.





MEYDANLARI BOŞ BIRAKMAYIN

Gazze için cihat bayrağının yükseltilmesi gerektiğini belirten Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, “Dünya genelinde Gazze’deki direnişe destekle birlikte Siyonist işgalcinin korkuları da artıyor. Gazze artık dünyada zulme karşı mücadele etme bilincine sahip olan herkesin başkentidir. Kardeşlerini terk etmeyen sizler tüm insanlığa örneksiniz. Cihat Gazze'nin kurtuluş teminatıdır. Cihat bayrağını yükseltelim ve eylemlerle, boykotla direnişin sesi olalım. Zulme ve işgale Müslümanların razı olması mümkün değildir. Artık dünya da bu yaşananlara sessiz kalmıyor” ifadelerini kullandı. Siyonistlerin en büyük destekçisi olan ABD’de bile direnişe destek vermek için on binlerce insanın yürüdüğünü vurgulayan Tekruri, sözlerini “Amerika’daki vicdan sahibi pek çok insan sokakları dolduruyor. Gazze direniyor ve geri adım atmıyor. Zalime karşı olan onurlu tavrından taviz vermiyor. Bizler de tavizsiz tavrımızı sürdürmeliyiz. Şerefli yol olan cihat yolunu terk etmeyelim. Soykırımın durması ve Filistin’in özgürleşmesi için herkesi toplu cihada davet ediyoruz. Meydanları boş bırakmayacak ve yolları açacağız” diye tamamladı.





ELÇİLİKLERİ KUŞATIN

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı ve eski Sudan Diyanet İşleri Başkanı Dr. İsam Beşir ise Gazze’deki zulmün bitmesi ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Gazze’nin ilk günden beri soykırıma onurlu bir şekilde direndiğini ifade eden Beşir şunları kaydetti: “Siyonistlere ve onların destekçisi olan ABD ve Avrupa ülkelerine karşı ümmetimiz tek vücut olmalı. Her ülkede büyükelçilikleri kuşatıp devletlere baskı yapmalıyız. Bu duruş Gazze özgür oluncaya kadar devam etmeli. Dinimizin vecibelerinden biri olan cihat şu an farz hükmündedir. Ümmetin gençleri toplanmalı ve izzetimizi korumalıyız.”



