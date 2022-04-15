Aliyev'den Avrupa'nın Bayraktar SİHA'lara yönelik iki yüzlü tutumuna tepki: Biz kullandığımızda ölüm silahı diyorlardı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekatta Bayraktar TB2 SİHA'lar direnişin sembolü oldu. Ukrayna'da yerel halk, Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını verenler dahi oldu.

BİDEN'A BAYRAKTAR TB2 MEKTUBU

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları temin edilmesi gerektiğini belirtmiş, "TB2'ler, Rus tedarik hatlarını sekteye uğratılmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta, NATO ve G7 toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında Bayraktar TB2'ye övgülerde bulunmuştu.

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Türk SİHA'ları dünya çapında adından söz ettirmeye devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'nın Bayraktar SİHA'lara yönelik iki yüzlü tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

ALİYEV: BU ÇİFTE STANDARTTIR

Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İkinci Karabağ Savaşı'nda da önemli rol oynayan Türk SİHA'larına dikkat çeken Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Biz topraklarımızı işgalden kurtarırken kullandığımızda ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek demeye başladılar, bu çifte standarttır.

DÜNYA ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin